Прошла "любовь": Гонтарева пожаловалась, что Порошенко не написал даже смску

Гонтарева обиделась на Порошенко / ru.slovoidilo.ua

Бывшая глава Национального банка Украины, которая рассказала подробности пожара в загородном доме под Киевом, пожаловалась, что экс-президент Петр Порошенко не написал ей даже смс-сообщение, чтобы поддержать после инцидента.

Гонтарева сообщила, что в последний раз видела Порошенко в мае 2017 года, когда приходила на Банковую в связи с увольнением с должности главы Нацбанка.

"С того момента, ни разу его (Порошенко, - Главред) не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже смс не написал", - сказала Гонтарева в интервью Левому берегу.

Стоит отметить, что 17 сентября Европейская солидарность сделала заявление в связи с поджогом загородного дома Гонтаревой. В партии уверены, что пожар - не случайность, а результат регулярных публичных угроз.

"Убеждены, что эта кампания является местью за государственническую и реформаторскую позицию Гонтаревой во время ее пребывания на посту главы НБУ", - говорилось в заявлении.

Гонтарева, в свою очередь, поблагодарила за заявление политсилы.

"За заявление я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово", - отметила она.

Читайте такжеВраги сожгли родную хату: почему сгоревший дом играет на руку ГонтаревойНапомним, 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой.

Депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявил, что источник в МВД назвал "автора" пожара в доме Гонтаревой.

"Источник в МВД: поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына", - сообщил Дубинский.

Сама экс-глава НБУ назвала "чушью" и "ахинеей" подозрения в том, что она сама устроила поджог дома.