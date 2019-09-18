"Могли сжечь сына": Гонтарева рассказала о поджоге дома под Киевом

Валерия Гонтарева на данный момент находится в Лондоне / УНИАН

Бывшая глава Национального банка Украины, которая на данный момент находится в Лондоне, рассказала о пожаре в ее загородном доме под Киевом, который произошел в ночь на 17 сентября.

По ее словам, о возгорании окло трех часов ночи по Киеву ей сообщил охранник дома.

"…он увидел, как через забор на крышу вдруг полетели какие-то предметы… вроде как большие рюкзаки. Сразу за ними полетел фаер, произошло возгорание. Охранник тут же позвонил нам, в полицию и пожарным. Пожарные долго не ехали, за это время дом успел серьезно выгореть; потом наконец-то начали тушить – час снаружи и еще где-то два часа внутри. Дом сгорел полностью", - рассказала Гонтарева в телефонном интервью Левому берегу.

По словам экс-чиновницы, все события зафиксированы на камеры. Также она сообщила, что дом не был застрахован, и заявила о "смертельной угрозе" для членов своей семьи.

"В пятницу сын уехал на учебу. До этого он ночевал в доме и они могли его попросту сжечь", - добавила Гонтарева.

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Напомним, 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой.

Депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявил, что источник в МВД назвал "автора" пожара в доме Гонтаревой.

"Источник в МВД: поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына", - сообщил Дубинский.

Сама экс-глава НБУ назвала "чушью" и "ахинеей" подозрения в том, что она сама устроила поджог дома.