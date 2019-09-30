У Зеленского уже планируют официальный визит президента Украины в США

Зеленский и Трамп встретились на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН / Фото Офис президента Украины

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН глава Белого дома четко акцентировал на подготовке официального визита главы Украины в США.

"Уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь, по энергетике – министр Перри. То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", – сказал Ермак в интервью ТСН.

В то же время Ермак не уточнил подробности будущего официального визита Зеленского в США – пока неизвестны дата, регламент и состав делегации.

Напомним, первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа проходила на фоне скандала, связанного с июльским разговором двух президентов и публикацией стенограммы. Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.