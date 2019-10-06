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"Плохие бояре, а он весь в белом": у "известной сволочи" Путина "поехала крыша"

6 октября 2019, 08:40

Слова Путина о "братском украинском народе" не дают покоя гражданам в Сети.

Путин
У Путина 2поехала крыша", убежден народ / Reuters

Президент России Владимир Путин еще 3 октября возмутился тем, что на российском телевидении Украина и украинский народ специально выставляются в невыгодном свете.

При этом Путин заявил, что украинцы являются братским народом, а в программах росТВ нужно "ввести некоторые изменения".

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно", — отметил Путин.

Так вот, уже несколько дней в соцсетях не утихает дискуссия по поводу сказанного Путиным.

"У деда раздвоение личности", - убежден Вячеслав Баев.

"Плохие бояре, а он весь в белом ... может пора ему рассказать, что Крым захватили, пора уже перестать скрывать это от него ...", - добавил Сергей С.

"Совсем у старика крыша поехала", - отметил Качарава Игорь.

"Пересидент разглагольствует о каких-то обещаниях других политиков, но напрочь забывает о своих обещаниях. Цинично заявляя о дружелюбии к Украине, он же воюет с ней, поддерживая бандитские формирования, захватившие земли на востоке Украины", .- высказался некто под ником Бобокин.

"Ну, Путин - известная сволочь, брехло и лицемер", - считает Яна Юбински.

Читайте такжеУ Путина заговорили о "срыве" встречи "нормандской четверки"Напомним, ранее "плешивый" Путин примерил на себя "рубаху" господина Зеленского и заявил, что президент Украины "получил тяжелое наследие от своих предшественников, но в первую очередь должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом".

"Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка", - особо отметил президент РФ.

При этом Путин обратил внимание на то, что "некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать".

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Владимир Путин аннексия Крыма братские народы пропаганисты новости России
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