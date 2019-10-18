Не хотят решать: депутат рассказал о целях Москвы

Богдан Яременко / Главред

Российская Федерация не заинтересована разрешить конфликт на оккупированных территориях Донбасса. Кремль интересует исключительно отмена антироссийских санкций.

По словам парламентария от Слуги народа и главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко, российские дипломаты лишь демонстрируют уступчивость для достижения своих целей.

"Публичная и скрытая активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу", - написал политик в Facebook.

При этом он отметил, что украинская власть не верит в мирные намерения Москвы из-за военных учений. Кроме того, Яременко указал, что ситуация осложняется из-за попыток Кремля заставить ПАСЕ признать так называемых крымских депутатов.

Напомним, что ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что РФ готовится к вторжению.