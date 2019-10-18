Не хотят решать: депутат рассказал о целях Москвы

Богдан Яременко считает, что Москва хочет лишь снятия антироссийских санкций.
Российская Федерация не заинтересована разрешить конфликт на оккупированных территориях Донбасса. Кремль интересует исключительно отмена антироссийских санкций.
По словам парламентария от Слуги народа и главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко, российские дипломаты лишь демонстрируют уступчивость для достижения своих целей.
"Публичная и скрытая активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу", - написал политик в Facebook.
При этом он отметил, что украинская власть не верит в мирные намерения Москвы из-за военных учений. Кроме того, Яременко указал, что ситуация осложняется из-за попыток Кремля заставить ПАСЕ признать так называемых крымских депутатов.
Напомним, что ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что РФ готовится к вторжению.