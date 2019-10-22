Новость о покупке Порошенко Дизель студио оказалась фейком

Дизель шоу / https://www.facebook.com/NelipaMax

Ряд украинских интернет-ресурсов разместил информацию со ссылкой на журналистку Соню Кошкину о том, что пятый президент Петр Порошенко якобы приобрел акции юмористической компании "Дизель студио".

"Компания Порошенко купила 30% Дизель Шоу. Теперь он хочет сбросить Зеленского из двух тронов: президентского и комедиантского. Троллинг 80 уровня", - сказано в сообщении сайта UaReview, который публикует сатирические фейковые новости.

Как рассказал Главреду директор студии Александр Халиман, информация о приобретении не соответствует действительности.

"Это фейк", - сказал он.

Также фейком данную информацию назвала и Соня Кошкина. Примечательно, что поста, который цитируется в первоисточнике, в телеграме журналистки не оказалось

"Имеем "cенсацию" на ровном месте... мойте руки перед едой, не харкайте в тарелку и смотрите на первоисточник. Первоисточник, мать вашу! А не на "перепечатки" даже без ссылки. Этим людям даже уроки медиагигиены в школе не поможет. Клиника", - написала впоследствии возмущенная Кошкина в своем телеграм-канале.