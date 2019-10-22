Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым: что обсуждали

Владимир Зеленский и Нурсултан Назарбаев / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил интронизацию императора Японии Нарухито. После официального мероприятия глава украинского государства встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе переговоров Назарбаев поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Кроме того, бывший лидер Казахстана затронул вопрос войны на Донбассе и аннексии Российской Федерацией Крыма. При этом политик заверил в неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Так, стороны обсудили возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также указали на необходимость проведения саммита нормандской четверки.

"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, затронули вопросы увеличения торговли между странами. Также Зеленский пригласил Назарбаева с визитом в Украину.

Напомним, что ранее резидент Владимир Зеленский заявил о необходимости рассмотрения Японией вопроса относительно безвизового режима для украинцев.