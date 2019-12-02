Зрада или шаг к миру: политолог спрогнозировал, что подпишет Зеленский в Париже

Владимиру Зеленскому предстоит встреча в "нормандском формате" / Reuters

Президенту Владимиру Зеленскому на встрече лидеров стран "нормандского формата" особо нечего подписывать, заявил политолог Владимир Фесенко.

"Подпишут коммюнике, итоговый документ. Это будет поручение помощникам лидеров стран "нормандского формата" возобновить работу над дорожной картой выполнения Минских соглашений. Сейчас нет никаких политических предпосылок и готовых сценариев по выборам (на Донбассе, - ред.)", - подчеркнуло он в эфире Ukrlife.tv.

По его мнению, нет предпосылок для достижения в Париже конкретных договоренностей по решению болезненных вопросов на Донбассе.

"Далее – обмен пленными и план по разведению войск", - считает эксперт.

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Кроме того, отдельным пунктом итогового документа встречи лидеров стран "нормандской четверки" могут прописать необходимость продления особого статуса Донбасса, предположил Фесенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.