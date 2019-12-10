РФ не позволяет: соратник Горбачева предрек печальную судьбу "ЛНР" и "ДНР"

Донбасс / УНИАН

Российский политолог и советник бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева прокомментировал саммит "нормандской четверки" в Париже. По словам Виктора Мироненко, будущее "ЛНР" и "ДНР" "в ближайшее время будет печальной".

"Судя по тому, что я вчера наблюдал на этих переговорах, судьба Донбасса будет очень и очень печальной. По крайней мере, той его части, которая не контролируется Украиной", – цитирует соратника Горбачева Обозреватель.

По его словам, вся проблема именно в Российской Федерации, которая не готова "ни на йоту" изменить свою позицию.

"Украинские молодые политики, Украина вчера в Париже попыталась сделать так, чтобы эту судьбу облегчить, чтобы начать там восстановление и так далее. Но позиция противоположной стороны не позволяет этого сделать", – отметил Мироненко.

Кроме того, он считает, что в сложившейся ситуации Украина бессильна.

"Но надо сделать то, что можно сделать. По крайней мере, как-то обеспечить выплату пенсий, прекратить там стрельбу. Но это все из того, что пока что может сделать Украина", – сообщил политолог.

Также советник Горбачева добавил, что "судьба Донбасса в ближайшее время, к сожалению, будет печальной. Часть этого региона будет деградировать дальше".

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности передать Украине контроль над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.