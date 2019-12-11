Политолог назвал причину "психов" помощника Путина в Париже

В Париже Владислав Сурков сделал жест, который мог понравиться Владимиру Путину, сообщил политолог / aksakal.info

Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что в Париже помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков вызверился на помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака не из-за потери самообладания.

Сурков не терял самообладание, а сделал жест, который мог понравиться главе РФ, поделился эксперт в своем Telegram-канале.

Политолог добавил, что российскому лидеру нравятся подобные псевдоэмоциональные выходки.

"…Сурков вызверился на помощника президента Украины… Ермака не потому, что "потерял самообладание". Он его не терял. Это был жест лояльности боссу…", - написал Белковский.

Ранее глава МВД Арсен Аваков говорил, что на встрече нормандской четверки (Украина, РФ, Германия, Франция) 9 декабря Владислав Сурков эмоционально отреагировал на предложение украинской стороны о новом разведении сил на Донбассе. Министр сказал, что у помощника Владимира Путина "сдали нервы", он бросил бумаги на стол и кричал.