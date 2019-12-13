"Победа Зеленского": дипломат назвал главный прорыв нормандского саммита

Состоявшийся в Париже "нормандский саммит" – является стратегической победой внешней политики президента Владимира Зеленского, заявил украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

По его мнению, можно говорить о начале новой политики, отличной от конфронтационной политики экс-президента Петра Порошенко.

"Мы увидели новую парадигму внешней политики Украины. Она нарождается. Зеленский, исходя из реальных возможностей, предлагает всеми дипломатическими инструментами достичь если не мира, то устойчивого перемирия", - подчеркнул эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Дипломат отметил, что Зеленский меняет конфронтационную парадигму на диалоговую.

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"Прорывом я считают то, что впервые после агрессии России 2014 года состоялись переговоры с глазу на глаз между президентами Украины и РФ", - добавил Чалый.

Напомним, ранее была названа причина исправления коммюнике "нормандского саммита".