В ОП исправили коммюнике "нормандского саммита": названа причина

Встреча лидеров стран "нормандского формата" / president.gov.ua

На официальном сайте президента Украины исправили текст коммюнике саммита "нормандского формата", который состоялся недавно в Париже.

В частности, было отредактировано предложение, в котором шла речь о мерах "по имплементации политических положений Минских соглашений".

Отметим, что изначально на сайте президента текст коммюнике содержал следующий текст: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Читайте такжеОфис президента внес правки в итоговый документ нормандского саммитаОднако после исправления он стал выглядеть так: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Как пояснил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, исправление текста коммюнике на сайте президента является рабочим моментом.

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе - идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", - рассказал он Громадському.

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Напомним, ранее Резников заявил, что ТКГ подготовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.