В ОП исправили коммюнике "нормандского саммита": названа причина

Документ отрабатывался и отшлифовывался, пояснил Алексей Резников.
На официальном сайте президента Украины исправили текст коммюнике саммита "нормандского формата", который состоялся недавно в Париже.
В частности, было отредактировано предложение, в котором шла речь о мерах "по имплементации политических положений Минских соглашений".
Отметим, что изначально на сайте президента текст коммюнике содержал следующий текст: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
Читайте такжеОфис президента внес правки в итоговый документ нормандского саммитаОднако после исправления он стал выглядеть так: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
Как пояснил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, исправление текста коммюнике на сайте президента является рабочим моментом.
"Надуманная, раздутая история из ничего ... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе - идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", - рассказал он Громадському.
Читайте также"Зрады нет": Зеркаль прошлась по результатам саммита в нормандском формате
Напомним, ранее Резников заявил, что ТКГ подготовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.