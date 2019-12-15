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"Путин смолчал": в Париже Зеленский заявил о претензиях на Крым – дипломат

15 декабря 2019, 21:46

В Париже Владимир Зеленский сделал историческое заявление, счиатет Александр Чалый.

Зеленский,Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже / Reuters

Во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже президент Владимир Зеленский, в присутствии президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что аннексированный Крым является украинским, напомнил украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

"Зеленский сделал историческую вещь, которую до сих пор не поняли. Когда он сказал, что Крым – это Украина, он фактически предъявил претензии к России, которая считает, что Крым – это РФ. А Путин в этом случае смолчал", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Дипломат полагает, что молчание президента России, в данном случае, можно охарактеризовать как согласие.

"Это первый случай, который имеет определенные юридические и правовые последствия, которые в дальнейшем могут быть использованы в судах. На четкое заявление президента Зеленского о том, что Крым – это Украина, Владимир Владимирович (он юрист и должен был реагировать) промолчал. Это означает, что мы впервые получили молчаливое подтверждение России, что она сомневается, что Крым российский и допускает, что Крым – это Украина", - добавил Чалый.

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Напомним, ранее Чалый назвал главный прорыв "нормандского саммита".

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