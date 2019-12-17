СМИ назвали имя возможного нового посла США в Украине

Новым послом США в Украине может стать Кит Дейтон, узнали журналисты / Reuters

Новым послом США в Украине может стать 40-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, который является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

Американскому президенту Дональду Трампу нравится Дейтон, а генерал в отставке "готов взять на себя работу", сообщает Рolitico со ссылкой на источники.

Также издание узнало, что Украину в январе 2020 года в знак поддержки посетит госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео может впервые приехать в украинское государство в качестве главного дипломата (СМИ писали, что он приезжал в качестве директора ЦРУ).

Напомним, в мае текущего года стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку. В украинском МИДе восприняли отставку как часть плановой дипломатической ротации.

До отставки - в ноябре 2018-го - Йованович представила Кита Дейтона министру обороны Степану Полтораку, он начал работать в Минобороны и Генштабе Вооруженных Сил Украины стратегическим советником.