В МИДе Латвии резко отреагировали на открытие Крымского моста

Открытие Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив резко раскритиковали в МИДе Латвии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter осудил строительство ж/д путей Керченского моста.

"Латвия осуждает строительство железнодорожных путей на Керченском моста между материковой частью России и незаконно оккупированным Россией Крымом как вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым - это Украина", - подчеркнул Ринкевичс.

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Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияла на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

Сегодня, 23 декабря, Путин открыл железнодорожное сообщение между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

МИД Украины также выразил решительный протест РФ в связи с открытием железнодорожного движения по мосту.