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Британии досталось на орехи от Вятровича

21 января 2020, 14:09

Нардеп считает, что британцы должны извиниться перед Украиной за то, что назвали ее государственный символ "экстремистским".

Герб украины
Вятрович назвал британцев, отнесших трезубец к "экстремистским символам", невеждами

Включение Британской контртеррористической полицией государственного герба Украины – трезубца – в перечень экстремистской символики является результатом некомпетентности тех, кто составлял данное "Руководство по противодействию экстремизму". Об этом в комментарии Главреду заявил народный депутат Украины, бывший глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.  

"Включение трезубца в перечень экстремистской символики можно объяснить полнейшим невежеством тех людей, которые составляли данное пособие. Как можно было абсолютно не понимать, что является государственной символикой, и как можно было включать ее в такое пособие… Это – колоссальная ошибка составителей", – считает нардеп.

Помимо того, по мнению Вятровича, определенную роль в этой истории сыграла и активная российская пропаганда.

Читайте такжеСпецоперация Кремля, или Как украинский герб стал экстремистским символом в Британии"Российские пропагандистские материалы распространяются по всему миру. И они, среди прочего, пытаются все украинское представить, как радикальное, нацистское, коллаборационистское, в том числе и государственную символику Украины", – отметил историк.

Однако, по словам Вятровича, активная пропаганда Кремля никак не оправдывает тех британцев, которые составляли это руководство.

"Те люди, которые занимаются изучением экстремистской символики, очевидно, должны быть предельно внимательны и не допускать подобных катастрофических ошибок", – добавил он.

Владимир Вятрович считает, что данный инцидент с британцами должен заставить Украину пересмотреть свои подходы в информационной работе в мире.

"Для Украины это должно стать очередным толчком к тому, чтобы проводить активную информационную работу и больше рассказывать мировой общественности об украинской истории, в частности, показывать давнюю историю украинской символики, в том числе трезубца, который берет свое начало с Х века и является древним символом украинской государственности", – подчеркнул народный депутат.

Быструю реакцию украинской стороны – Посольства Украины в Великобритании – Владимир Вятрович считает позитивом, но отмечает что она "могла бы быть и пожестче в данном случае".

А вот реакцию Великобритании историк называет недостаточной.

"Такая оплошность, вне всякого сомнения, требует извинений со стороны Великобритании", – уточнил Вятрович.

Тем не менее, Владимир Вятрович убежден, что это недоразумение с Лондоном быстро будет исчерпано, поскольку никакая государственная символика не может быть квалифицирована как экстремистская.  

экстремизм Великобритания Тризуб Посольство Украины Владимир Вятрович трезубец
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