"Его просто нет": политолог рассказал, когда Украина вернет Крым

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Российский политолог Леонид Радзинховский рассказал, когда аннексированный Крым вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, такой сценарий возможен только при распаде Российской Федерации.

"Уходит Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.), приходит другой президент, уходит другой президент – вопроса Крыма для России не существует. Его просто нет вообще", – рассказал политолог в интервью Обозревателю.

При этом он указал, что не верит в подобное.

"Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все", – подытожил Радзиховский.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин намерен уничтожить суверенитет Украины.