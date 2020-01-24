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"Путин создает мутанта": политолог объяснил, почему нельзя договариваться с РФ

24 января 2020, 06:24

Олег Соскин отметил, что Владимир Путин пытается воссоздать или Российскую империю в новой редакции за счет Украины.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен уничтожить суверенитет Украины. По словам директора Института трансформации общества, политолога и экономиста Олега Соскина, с российским лидером невозможно договориться.

"Путин воссоздает Советский Союз или Российскую империю в новой редакции. Он лепит какого-то мутанта, соответствующего новым условиям: конфедерацию, мировую геоэкономическую и геополитическую систему, частью которой должна стать и Украина, а центр, естественно, будет в Кремле", - рассказал эксперт в комментарии Главреду.

При этом он отметил, что переговоры с Россией можно вести только в том случае, если украинцы готовы стать частью "новой Московии".

"В Украине следует провести референдум, в котором должны принять участие все граждане, имеющие право голоса. Если две трети населения выскажутся за уничтожение государственного суверенитета Украины посредством вхождения в эту конгломерацию с центром в Москве, значит, такова наша судьба. Овцы, биомасса не способна к государственному строительству, а, значит, станет частью московского болота", - подытожил Соскин.

Как ранее сообщал Главред, российский адвокат и общественный защитник Марк Фейгин заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать лишь то, что выгодно ему и его пониманию имперской системы

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