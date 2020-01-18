"Отдать Донбасс": в РФ рассказали, на какие компромиссы готов Путин

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин готов обсуждать лишь то, что выгодно ему и его пониманию имперской системы, заявил российский адвокат и общественный защитник Марк Фейгин.

"Если Украина готова вести переговоры о какой-то форме интеграции, ЕврАзЭс или тому подобного, то тут он очень расположен. Но если компромиссы предполагают дальнейшую суверенизацию Украину – это его не устраивает", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Он считает, что краеугольным камнем для Путина в отношениях с Украиной станут риторические заявления о Минском процессе и особом статусе Донбасса.

"Если Украина откажется от интеграции в Европу и блок НАТО, тогда, наверно, (Россия, - ред.) готова в чем-то подвинуться – отдать Донбасс, но забрав всю Украину", - добавил Фейгин.

Напомним, ранее военный эксперт оценил зловещий план Путина насчет Украины.