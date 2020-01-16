СССР - навсегда: военный эксперт оценил зловещий план Путина насчет Украины

Владимир Путин / Reuters

Заявление президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях" Причерноморья и восточной части Украины, не особо-то и маскирует реальные планы Кремля по восстановлению границ СССР.

Соответствующее мнение в комментарии порталу Обозреватель высказал военный эксперт Сергей Грабский. Он полагает, что для воплощения в жизнь реваншистски-советских планов Кремлю необходимо будет захватить всю территорию Украины, Беларуси и стран Прибалтики.

"Относительно технической возможности осуществить такой прорыв и наступление, то могу сказать, что желание есть, но возможности у РФ на этом направлении имеют определенные ограничения, связанные с режимом санкций и общей экономической ситуацией в России. Но, рассматривать это, как пустые слова, ни в коем случае нельзя, как угрозы и декларирования своей стратегической цели – да, и это очень важно", – заявил он.

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"Появляется информация о том, что на границе с Украиной продолжают разворачиваться штабы оперативных группировок, новые части и подразделения и не только на востоке, а и со стороны Беларуси. А подобные действия являются признаком угрозы национальной безопасности для любой страны. С другой стороны, экономическая, социальная и демографическая ситуация в России не позволяет провести полномасштабное развертывание войск вдоль украинской границы для полноценного наступления в ближайшей перспективе", – подытожил он.

Напомним, ранее Павел Климкин раскрыл хитрый план Владимира Путина по снятию западных санкций с России.