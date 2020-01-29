Неудачные спичи в Польше и Израиле – в ведомстве Пристайко полетели три головы - СМИ

В МИД Украины уволили трех человек / ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины по настоянию руководства Офиса президента уволены три сотрудника.

По информации, один из уволенных - так называемый спичрайтер, другой - начальник отдела, о третьем ничего пока неизвестно.

Так вот, эти люди отвечали за подготовку речи президента Украины во время посещения им скорбных мероприятий в польском Освенциме, пишет телеграм-канал Цибуля.

"Известно также, что сам Пристайко тоже выслушал немало неприятных слов от руководства в связи с неудовлетворительной работой МИД Украины в целом. Это все произошло сразу после анализа материалов зарубежной прессы о поездках Зеленского в Израиль и Польшу", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга для прессы после рабочей встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Советский Союз и Третий Рейх однозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил Зеленский.

Читайте также"Давно нам не братья и не сёстры": в России скулёж из-за слов Зеленского о Второй мировойТакже ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утром 23 января прибыл в Израиль с официальным визитом и заявил, что не будет принимать участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Зеленский пояснил свое решение тем, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.