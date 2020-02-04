"Действовать будет, как царь": как будут спасать рейтинг Зеленского – эксперт

Как будут спасать рейтинг Зеленского – эксперт / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский постепенно теряет доверие общества – как и все представители власти.

Так, за месяц он потерял около 13% доверия. И это довольно много за столь короткий промежуток времени, считает директор Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, социолог Ирина Бекешкина.

"Однако в отличие от премьер-министра Гончарука, спикера Верховной Рады Разумкова и других, баланс доверия к президенту остается по-прежнему положительным. Остальные же еще в прошлом году, согласно опросам, были в минусах", – рассказала Бекешкина в комментарии специально для Главреда.

Рейтинги всех представителей власти будут снижаться и дальше. Это неизбежно, уверена социолог.

Читайте такжеЗеленский тащит на своем горбу кучу сволочи"После выборов в Украине рейтинги, в том числе доверия, были слишком высоки, поскольку чересчур высоки были ожидания людей. Ведь за Зеленского проголосовали беспрецедентно дружно все регионы и все возрасты, очевидно, ожидая, что с его приходом к власти жизнь переменится к лучшему – как говорят, "весна придет и счастье принесет". Украинцы ждали от новой команды быстрых перемен: скорого наступления мира, конца эпохи бедности и пр. Хотя ни сам Зеленский, ни его команда ничего конкретного не обещали: были только глобальные и абстрактные обещания мира, благосостояния и зарплат. Совершенно естественно, что все это были нереалистичные, напрасные ожидания", – пояснила Бекешкина.

Теперь люди, видя, что их надежды обмануты, начали разочаровываться. Потому в любом случае рейтинги должны были начать падать, констатировала эксперт.

По ее мнению, у Зеленского пока что ситуация не так уж плоха: 49,4% тех, кто ему доверяет – это хороший показатель через восемь месяцев президентства.

Да и к нему не столько снижается доверие, сколько возрастает недоверие, что происходит за счет тех, кто раньше колебался, а также из-за разочарования людей и их неоправдавшихся ожиданий, добавила социолог.

"Чего-то такого, что было бы способно обрушить существенно и за короткое время рейтинги, не случилось. По крайней мере, с Зеленским. А вот на отношении к правительству, на мой взгляд, повлияли сверхвысокие зарплаты министров и чиновников, которые вызвали негативную реакцию общества. Как показало исследование КМИС, 80% считают, что это слишком высокие зарплаты, и, естественно, людям, которые живут на совершенно другие зарплаты, это очень не понравилось. К слову, Зеленский сказал, что нужно решить этот вопрос – сделал замечание", – напомнила Бекешкина.

Она также назвала несколько механизмов, с помощью которых президент может спасти рейтинг доверия к нему. Эксперт допускает, что через время – может быть, весной – он начнет работать в этом направлении.

"Вероятно, будет действовать так, как раньше цари, когда скидывали бояр, утверждая, что "царь хороший – бояре плохие". Верховную Раду быстро и просто сменить не выйдет, тем более, что новая может оказаться далеко не такой послушной, как нынешняя. А вот правительство ждет встряска: там будут либо точечные изменения, либо его изменят полностью. Будут искать виноватых, а виноватым окажется Кабмин", – рассказала Бекешкина.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия к Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан.