"Работаю напрямую": Ермак рассказал о заданиях Зеленского

Андрей Ермак / Фото Lb.ua

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о своей работе с Владимиром Зеленским.

По словам Ермака, говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".

"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", — рассказал Ермак в комментарии НВ.

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Напомним, ранее Ермак рассказал, когда Крым вернется в Украину.