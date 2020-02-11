"Замена Богдана": политолог назвал главнейшую задачу Ермака

У Андрея Ермака есть главнейшая задача, поделился политолог / Скриншот

Российский политолог Станислав Белковский сообщил, что у нового главы Офиса президента Владимира Зеленского - Андрея Ермака - есть главнейшая задача.

Главная задача Ермака - выстраивание отношений Зеленского с зарубежными коллегами, написал эксперт в Telegram-канале.

По его мнению, ключевая задача нового главы ОП - выстраивание отношений украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

"…Главнейшая задача г-на Ермака - выстраивание отношений президента Зеленского с коллегами Владимиром… Путиным и Дональдом… Трампом. Если получится", - полагает эксперт.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский указом уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на этот пост уже бывшего своего советника Андрея Ермака. СМИ писали, что отставка Богдана является частью челночной дипломатии.