"Крым и возвращение мира на Донбасс": Пристайко похвалили в Вашингтоне

Вадим Пристайко и Стивен Бигун встретились в Вашингтоне / Twitter.com/VPrystaiko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигун во время встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию в Донбассе.

В госдепе США Пристайко поздравили с прогрессом, который достигло правительство Украины в борьбе с коррупцией. Кроме того, стороны обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с евроатлантическим сообществом.

Глава МИД Украины, в свою очередь, отметил, что они также обговорили и о оккупированный Крым, и подчеркнул, что страна испытывает поддержку заокеанских коллег.

"Постоянная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве - это вдохновляет", - написал Пристайко на своей странице в Твиттере.

Отметим, что в комментариях под сообщением Пристайко люди интерисуются, когда Крым вернется в Украину.

"Власть вроде и поменялась в Украине, а заявления те же самые бредовые остались", - высказался пользователь Сети.

"А про повернення Донбасу та Криму в Україну, коли буде?", - спросил другой пользователь Сети.

"Краще економіку піднімайте, а ні з себе лохів показуйте", - высказался еще один пользователь Сети.

Читайте такжеПристайко рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент ТрампаНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над изменением Минских соглашений, так как этот документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать невозможно.

По словам министра, Минские соглашения от 2015 года "не просто можно, а нужно менять".

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , – сказал Пристайко в интервью Голосу Америки.