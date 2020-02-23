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Скандальный мюнхенский план для Украины: автор "12 шагов" объяснил, что это было

23 февраля 2020, 09:01

К разработке "плана 12 шагов" не были привлечены официальные представители правительств каких-либо стран, заверил Браун.

Мюнхен, указатель
Автор мюнхенского плана для Украины объяснил его суть / Reuters

Представленный на Мюнхенской конференции скандальный план из 12 шагов никоим образом не является новым мирным планом для Украины, а всего лишь списком предложений для улучшения ситуации безопасности в регионе, заявил вице-президент инициативы Nuclear Treaty Initiative и бывший министр обороны Великобритании Лорд Дез Браун, подпись которого стоит первой под документом.

"Мы никоим образом не предлагаем план, который бы заменил процесс, за который отвечают другие стороны. Мы лишь говорим: вот 12 шагов, вот опции для рассмотрения, именно для того, чтобы уменьшить страдания людей, и увеличить уверенность. Мы очень четко говорим: это не мирный план, это 12 шагов. Они могут быть приняты или отвергнуты. Мы не навязываем их некому", - пояснил Дез Браун.

К разработке "плана 12 шагов" не были привлечены официальные представители правительств каких-либо стран, заверил Браун.

"Ни одно правительство не сказало нам, что делать. Мы не подыгрываем никакому правительству. Мы - независимая организация, которая верит в принцип совместной безопасности. И, как правило, люди, которые раскритиковали нас в этот раз, поддерживают наши рекомендации ", - высказался подписант №1, передает Радио Свобода.

Отметим, в соцсетях по поводу "мирного плана" было много разговоров.

"Очередной Мюнхенский сговор: европейские демократии второй раз готовы наступить на те же грабли. В 1938 году они подыгрывали Гитлеру. Сейчас – Путину", - считает Алекс Ратио.

"США и НАТО никакой мирный план по Донбассу не устраивает. Потому что это повлечёт за собой не только снятие санкций с России, но и ускорит укрепление ее позиций на мировой арене...", - отмечала Юлия Витязева.

Напомним, ранее руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный план" для Украины не нужно понимать слишком серьезно.

"Да, я частно подписал этот документ, так же, как и Карл Бильдт. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – рассказал он.

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