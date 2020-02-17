"Предложение капитуляции": эксперт рассказал о "зраде" на Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции / president.gov.ua

Итоги Мюнхенской конференции по безопасности нельзя оценить как победу или поражение для Украины, заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

По его мнению, серьёзная проблема произошла ранее, когда вместо детального плана по выполнению Минских соглашений Россией была предложена "формула Штайнмайера".

"И когда мы говорим о каких-то зрадах, то ею можно считать именно отказ от перспективной темы миротворцев и переход в общий набор фраз и применение формулы Штайнмайера, которая позволяет проводить выборы без четкой акцентуации на украинском законодательстве (и это несмотря на все заявления Зеленского, в которых он подчеркивал то, что Украина не будет делать ничего незаконного)", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Читайте также"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"В то же время аналитик назвал предложением капитуляции появившийся на Мюнхенской конференции "план по Донбассу", состоящий из 12 пунктов, в котором нет ни единого пункта о прекращении огня и нет обязательств по разоружению незаконных вооруженных формирований

"Как минимум потому, что там есть пункт что Украина не сама, а при участии соседних государств определяет вопрос своей идентичности. За всю мировую историю к такому прибегали разве что дважды - после проигрыша Германии времён Кайзера в Первой мировой войне и проигрыша гитлеровской Германии во Второй мировой", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он уверен, что появиться на сайте Мюнхенского форума как официальный документ "план по Донбассу" мог лишь в случае согласования с украинской делегацией.

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"Что это было - давление со стороны Путина, был ли согласен на него лично Зеленский - я не знаю. Но если искать элементы "зрады", то дьявол кроется в деталях", - продолжил собеседник.

Чорновил добавил, что появлявшиеся подобные скандальные документы в разные периоды были созвучны позиции РФ: "И само по себе появление подобного документа не имеет никакого серьезного значения, пока Украина сама не даст на него добро".

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности был презентован план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и Севроатлантическом регионе". Документ вызвал громкий международный скандал. В МИД Украины мгновенно отреагировали - заявив, что план не отображает официальную позицию Киева.