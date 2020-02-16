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"Буфер между РФ и ЕС": Климкин указал на скрытый смысл "мюнхенского плана"

16 февраля 2020, 12:58

Павел Климкин считает, что 12 шагов к миру на Донбассе были инспирированы из Кремля.

Павел Климкин
Павел Климкин / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал скандальные 12 шагов к миру на Донбассе. По его словам, обнародованный на Мюнхенской конференции план является частью базовой стратегии Кремля по фрагментации Украины.

"Еще раз: "мюнхенский план" не является базовой стратегией Кремля... Базовая стратегия Кремля – это фрагментация Украины. А мюнхенский текст – он о создании из Украины буфера между Россией и Западом по договоренности РФ и ЕС с контрольными пакетами России во всем: от Донбасса до торговли", - написал Климкин в своем Twitter-аккаунте.

При этом он указал, что хоть договоренность и якобы совместная, но управление – российское.

"Нет смысла обсуждать содержание так называемого "мюнхенского плана". Интересно понять, КАК он появился, КТО был инициатором и ПОЧЕМУ он всплыл именно сейчас под брендом Мюнхена. Думаю, ответы будут гораздо интереснее, чем текст", - подытожил экс-глава МИД Украины.

Как ранее сообщал Главред, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе. Позже документ удалили с официального сайта конференции.

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