Глава Мюнхенской конференции дал оценку скандальному "мирному плану" для Украины

Вольфганг Ишингер / Reuters

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный план" для Украины не нужно понимать слишком серьезно.

Как сообщает портал ТСН, Ишингер подписал нашумевший документ, но не понимает, почему он вызвал такое недовольство.

"Да, я частно подписал этот документ, так же, как и Карл Бильдт. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – рассказал он.

Напомним, ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности был презентован т.н."План 12 шагов для усиления безопасности в Украине и "Севроатлантическом регионе". Документ вызвал громкий международный скандал.

В МИД Украины мгновенно отреагировали - заявив, что план не отображает официальную позицию Киева. А американские дипломаты и авторитетные эксперты увидели, что часть озвученных в нем тезисов четко повторяют месседжи Кремля. После этого документ на время был удален с сайта Мюнхенской конференции.