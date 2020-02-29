"Дело рук русофобов": в России взбесились из-за отказа Украины праздновать 9 мая

В России возмущены отказом Украины праздновать День Победы / ЕРА / UPG

В Москве заявили, что украинская власть, отказываясь от празднования Дня Победы, повторяет риторику экс-президента Петра Порошенко и действуют в интересах русофобов и националистов.

Как пишет ТАСС, такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, реагируя на слова министра Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая.

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника великой Победы", – сказала Слуцкий.

Он также заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Ранее Пристайко заверил, что Украина ни к коем случае не намерена принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая, "как и весь европейский континент". А на вопрос, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая, глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

Также напомним, президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая. Так, Кремль не приглашал главу украинского государства.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует", – сообщили в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента.