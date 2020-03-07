"Крым ждет катастрофа": эксперт дал совет Зеленскому относительно воды

Крым без украинской воды ждет катастрофа, полагает Юрий Романенко / Reuters

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что без украинской воды захваченный Россией Крым ждет катастрофа.

Эксперт в своем Telegram-канале дал ироничный совет президенту Владимиру Зеленскому, как обеспечить полуостров водой – предложил жителям Крыма провести референдум по возврату в Украину.

Романенко подчеркнул, что вода была опцией жизни в Украине, возможно, крымчане не знали об этом, когда участвовали в российском "референдуме" в 2014 году, а теперь знают.

"Совет Зеленскому, как обеспечить Крым водой. Пусть жители Крыма проведут референдум по возврату в Украину… Учитывая любовь крымчан к референдумам, легко будет организовать еще один, и принять правильное решение. Теперь то ведь очевидно, что без украинской воды Крым ждет катастрофа…", – написал эксперт.

Напомним, до захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

После захвата полуострова Киев прекратил подачу воды. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.