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Разумков высказался о проведении заседания Рады "во дворе"

27 марта 2020, 23:41

Спикер парламента допустил проведение заседания парламента на свежем воздухе.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков не против проведения заседания Рады на свежем воздухе / Фото НВ

Спикер парламента Дмитрий Разумков высказался по поводу возможного проведения внеочередного заседания Рады, анонсированного Зеленским на понедельник, 30 марта, во внутреннем дворе здания парламента.

Как заявил спикер после заседания фракции Слуга народа в пятницу, 27 марта, возможное проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады  "во дворе" не противоречит регламенту его работы.

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"Согласно регламенту Верховной Рады, если не ошибаюсь, ст.2 п.1 определено место проведения заседания Верховной Рады, а именно ул.Грушевского, дом 5, а п.2 определяет возможность изменения проведения заседания парламента, но там не указано, что это должен быть сессионный зал. Внутренний дворик Верховной Рады - это также ул.Грушевского, дом 5", - сказал Разумков ".

Он добавил, что в случае проведения внеочередного заседания Верховной Рады в ее внутреннем дворике, подсчет голосов народных депутатов обеспечит счетная комиссия.

Напоминаем, по информации президента Владимира Зеленского, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Также Главред писал, что в парламенте придумали, как будут защищать народных депутатов от коронавируса. По словам нардепа от Слуги народа Лады Булах, народных избранников обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Кроме того, "слуга народа" указала, что еще не решен вопрос об использовании защитных очков.

внеочередное заседание Дмитрий Разумков Верховная Рада
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