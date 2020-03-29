В Слуге народа отреагировали на отставку двух министров

В Слуге народа подтвердили, что два министра подали в отставку / УНИАН

Тот факт, что глава МОЗ Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский собрались уйти в отставку подтвердили нардепы со Слуги народа.

Так, первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко отметил, что на повестке дня есть три кадровых вопроса по министрам.

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"Есть на повестке дня три кадровых вопроса. Это три министра. Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе ее рассмотреть и удовлетворить", - заявил Корниенко.

По его словам, если есть возможность собрать депутатов и проголосовать кадровые решения, надо это делать немедленно.

"Это Министерство финансов, ведь это переговоры с МВФ, это Министерство энергетики. У нас началась чрезвычайная ситуация в энергетике из-за карантина, потому что не работает промышленность. У нас перерабатывается много электроэнергии. Ну и медицина. Надо срочно принять эти кадровые решения", - добавил он.

Как ранее сообщила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко, глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку. По ее словам, состоялась встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Такжее Главред писал, что бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко является кандидатом на должность министра финансов.