"Чистки" в Кабмине: стало известно, кому укажут на дверь

Владислав Криклий / УНИАН

Бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко является кандидатом на должность министра финансов.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники, в воскресенье нардепы от фракции Слуга народа встречаются с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко.

Однако пока не ясно, хватит ли в парламенте голосов за эти кандидатуры.

Марченко в 2018-2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента, а с 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

По данным УНИАН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении новых министров энергетики, финансов и здравоохранения. Об этом анонимно сообщили несколько народных депутатов.

Читайте такжеЕмец под вопросом: Рада назначит трех министров – СМИПо данным собеседников, пока Ольга Буславец, которая претендует на должность министра энергетики, а также претендент на должность министра финансов Сергей Марченко и претендент на должность министра здравоохранения Максим Степанов проходят собеседования с участием полусотни депутатов парламентской фракции Слуга народа под руководством ее руководителя Давида Арахамии.

Также на встрече присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время в публикации Апострофа отмечается, что дамоклов меч отставки навис над министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

Среди претензий к нему - нежелание или неспособность побороть коррупцию в Укртрансбезпеке, разрастание схем теневой аренды в морских портах, поборы с моряков, которые взымает Администрация морского и речного транспорта, отсутствие каких-либо существенных сдвигов в вопросе реформирования Укрзализныци.

Его также обвинили в создании "теневого офиса" из которого якобы происходит управление серыми потоками в отрасли. Руководит офисом, по данным СМИ, некто юрист Павел Шевченко, близкий соратник Криклия.

Не так давно народный депутат Александр Дубинский обнародовал повестку о вызове Криклия на допрос по скандальному делу о незаконной сертификации иномарок, напоминает издание.

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По информации из окружения министра, избежать отставки он собирается благодаря близким связям с главой фракции Слуга народа в парламенте Давидом Арахамией.

Одной из версий причин будущей отставки Игоря Уманского может оказаться сокращение расходов на "большую стройку", которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год. Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы, пишет издание.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, 30 марта.