С вещами на выход: главы двух министерств подали в отставку - нардеп

Министры Илья Емец и Игорь Уманский подали в отсавку / moz.gov.ua

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку - об этом сообщила депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала Геращенко у себя на Facebook.

По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко

"На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - сообщила депутат.

Отставки в Кабмине

Ранее Главред писал, что бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко является кандидатом на должность министра финансов. В воскресенье нардепы от фракции Слуга народа встречались с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, 30 марта.