С вещами на выход: главы двух министерств подали в отставку - нардеп

Главы Минздрава и Минфина намерены покинуть свои посты. Об этом заявила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко.
Глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку - об этом сообщила депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко.
"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала Геращенко у себя на Facebook.
По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко
"На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - сообщила депутат.
Отставки в Кабмине
Ранее Главред писал, что бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко является кандидатом на должность министра финансов. В воскресенье нардепы от фракции Слуга народа встречались с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, 30 марта.