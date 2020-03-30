"Надо умерить аппетиты": Разумков рассказал, на сколько похудеют кошельки чиновников

Дмитрий Разумков рассказал об уменьшении зарплат чиновникам / Фото: УНИАН

Украинский парламент "урежет" зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который ранее высказался о проведении заседания Рады "во дворе".

По его словам, сегодня перед государством стоят такие вызовы, что надо умерить аппетиты.

"Будет правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет. Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что, наверное, надо немного умерить аппетиты. Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил Разумков, передает РБК-Украина.

Читайте такжеНа что через месяц будут жить люди, существующие от зарплаты до зарплаты?Напомним, ранее Кабинет министров завершил предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что правительство предлагает до конца 2020 года чиновникам, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны.