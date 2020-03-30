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Рада назначила Степанова главой Минздрава, Марченко стал министром финансов

30 марта 2020, 16:39

Депутаты со второй попытки проголосовали за назначение нового министра здравоохранения и министра финансов.

Степанов
Степанов стал новым министром здравоохранения / УНИАН

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада на вечернем внеочередном заседании назначила нового министра здравоохранения - "портфель" получил экс-губернатор Одесской области Максим Степанов.

"За" проголосовали 246 народных избранников.

Новым министром финансов Украины стал бывший заместитель главы Администрации президента Украины и экс-заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко. "За" проголосовали 256 народных избранников.

Отметим, что Степанова, как и Марченко, утвердили только с второй попытки - во время внеочередного заседания, которое состоялось в обед, не хватило голосов.

Добавим, что сразу после процедуры голосования и Степанов, и Марченко, приняли присягу, таким образом сегодня, 30 марта, они вступили в должности.

Кто такой Максим Степанов

Степанов принял присягу и стал министром здравоохранения / скриншот Рада

Максим Степанов родился в семье врачей и первое свое высшее образование получил в 1998-м в Донецком национальном медицинском университете по специальности "Хирургия". Супруга Степанова, Наталья - тоже медик, врач-нефролог высшей категории.

12 января 2017 года Петр Порошенко подписал указ о назначении Максима Степанова главой Одесской областной государственной администрации - вместо Михаила Саакашвили.

Однако, через два года, 6 апреля 2019-го, Петр Порошенко подписал указ об отстранении Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА. 8 апреля Степанов со скандалом отказался покидать свой пост. По словам чиновника, он не захотел выполнять распоряжение президента по раздаче тысяч гривен жителям региона из бюджета области под президентские выборы. 10 апреля 2019 года на заседании Кабмина Максим Степанов был все же уволен с должности главы Одесской ОГА. 

Кандидатуру Степанова поддержали 246 народных депутатов / скриншот Рада

Кто такой Сергей Марченко

Марченко принял присягу и стал министром финансов / скриншот Рада

Сергей Марченко получил образование в Академии государственной налоговой службы по специальности Управление государственными финансами. Имеет степень кандидата экономических наук.

На государственной службе работал с 2002 года. За это время занимал различные должности в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и Секретариате Кабмина.

Был экспертом в Bendukidze Free Market Center, Киевской школы экономики и других профильных центров.

В 2018-2019 годах работал на должности заместителя главы Администрации президента Украины.

А с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов. В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии Украинская Стратегия Гройсмана.

Кандидатуру Марченко проголосовали 256 депутатов / скриншот Рада

Читайте такжеРада уволила Емца - не продержался на посту главы Минздрава даже месяцНапомним, накануне первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал предстоящие кадровые перестановки в Кабмине.

"Есть на повестке дня три кадровых вопроса. Это три министра. Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе ее рассмотреть и удовлетворить", - заявил Корниенко.

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