"Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом украинское посольство

В Армении осуждают поддержку Украиной Азербайджана / panorama.am

Посольство Украины в Ереване облили борщом из-за заявления украинского МИД в поддержку Азербайджана по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. Под зданием дипломатического ведомства произошел протест.

Об этом сообщает армянское издание Panorama.

По информации издания, организатор акции – молодежное крыло политической силы Дашнакцутюн. Активисты пришли под посольство с плакатами, где на украинском и английском языках были написаны лозунги – Позор Украине, Украина+Азербайджан, Не будь, как Украина.

Также деятели кричали Украина не провоцируй и призывали не поддерживать Азербайджан.

Как утверждают участники мероприятий, Азербайджан объявляет войну Армении, а Украина своими заявлениями якобы вмешивается в армяно-азербайджанский конфликт.

В знак протеста армянские активисты облили здание и двери украинского посольства борщом.

Ранее в МИД Армении вызвали украинского посла Ивана Кулебу после того, как в украинском внешнеполитическом ведомстве призвали Ереван и Баку принять меры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В Киеве назвали Нагорный Карабах территорией Азербайджана.Читайте такжеБои на границе Армении и Азербайджана продолжились, стороны подсчитали жертв

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - подчеркивалось в заявлении.

Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии перманентного конфликта из-за территориального спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Еревана объявил о своей независимости от Азербайджана. В результате вспыхнул вооруженный конфликт, продлившийся до 1994 года.

Стороны подписали Бишкекский протокол о перемирии, однако периодически между противоборствующими сторонами возникают столкновения. За время конфликта погибли более 30 тысяч людей.

Согласно официальной позиции Баку, Нагорный Карабах – оккупированная Арменией территория Азербайджана. Позиция Киева тождественна государственной линии Баку.Читайте такжеХромая дипломатия, или Зачем Зеленский отправился в Азербайджан

Добавим, обострение на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля. В Баку утверждают, что силы армянской армии осуществили маневр с целью получения под свой контроль позиций на товузском направлении и применили артиллерию. По версии Еревана, вооруженные силы Азербайджана намеревались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша, чтобы там захватить опорный пункт.

Противостояние продолжилось на следующий день – в Министерстве обороны Азербайджана отрапортовали о захвате вражеского опорного пункта. В Минобороны Армении заявили о провокации со стороны Баку.

Известно, что в ходе последних событий, как сообщает Баку, погибли 11 азербайджанских военных. Также Азербайджан назвал количество погибших с армянской стороны.