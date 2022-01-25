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Демарш президента Хорватии: МИД Украины требует публичных извинений

25 января 2022, 22:19
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МИД считает, что заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды.

МИД Украины, здание
В МИД отреагировали на заявление президента Хорватии / ua.depositphotos.com

В МИД Украины пригласили посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой была донесена позиция о категорической неприемлемости заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины, об этом говорится в комментарии МИД по поводу последних заявлений президента Хорватии.

Послу подчеркнули, что заявление Зорана Милановича о событиях Революции достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свою жизнь ради европейского будущего Украины.

МИД выразил глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Министерство подчеркнуло, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа.

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"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - заявили в ведомстве.

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МИД считает, что заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также вредят единству ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем.

Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе.

Скандальное заявление президента Хорватии

Лидер Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, президент Хорватии заявил:

"Мы не будем иметь с этим ничего общего и не должны ничего. Если будет эскалация, то выведем (из региона – ред.) последнего хорватского солдата".

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