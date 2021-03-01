Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах

Суверенитет Украины сегодня полностью не распространяется на ОРДЛО – юрист / Фото Reuters

Принятие зарегистрированных в Верховной Раде проектов законов о коллаборационистах может привести к серьезным проблемам. В документах сложные формулировки, в результате реализации которых действия более 50% жителей отдельных районов Донбасса могут подпадать под такие определения, заявил в эфире телеканала Украина 24 юрист Геннадий Дубов.

По его словам, применение в нынешних реалиях норм, которые прописаны в законопроекте, вызывает серьезные вопросы. Формулировки в документах прописаны размыто, в результате чего появляется вероятность, согласно которой деятельность многих жителей захваченных сейчас территорий могут расценить как коллаборационизм.

"Если бы я составлял хит-парад неопределенных уголовных статей, эта статья о коллаборационистской деятельности его бы возглавила. Абсолютно "резиновые" формулировки. С такими формулировками из тех, кто сегодня пребывает на территории так называемых ОРДЛО, процентов 50 и больше подпадают под это определение в разных частях. Формы состава преступления не считал, может быть, около 20, очень все размыто и непонятно", - отметил юрист.Читайте такжеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе

По его словам, в процессе реализации законов возникнет множество проблем. К примеру, в них прописано, что публичное отрицание суверенитета Украины над Донецкой и Луганской областью является преступлением. Однако на данный момент нельзя сказать, что Киев, как предполагает суверенитет, в полноценном режиме осуществляет свою власть над данными территориями.

"Можем ли мы сегодня сказать, что на этих территориях Украина может осуществлять соответствующие властные полномочия и полностью реализовывать наше законодательство? Очевидно, что нет. Поэтому говорить о полном распространении суверенитета на эти территории в юридическом плане мы не можем, тогда как территория Луганской и Донецкой областей – это территория Украины", - сказал Дубов.

Также юрист уточнил, что в законопроектах очень много таких спорных моментов, которые сложно трактовать с правовой точки зрения. Среди них уголовная ответственность за реализацию образовательных стандартов государства-агрессора в учреждениях.Читайте такжеПять сценариев победы: как Украина собирается возвращать Донбасс

"Детские сады в Донецке руководствуются российскими программами, то есть все нянечки и воспитательницы детсадов также выходят преступниками, есть ли целесообразность в такой формулировке?" – добавил Дубов, подчеркнув, что такие ситуации могут привести к злоупотреблениям и не помогут урегулировать ряд проблем на правовой основе.

Законопроекты о коллаборационистах