УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах

1 марта 2021, 05:03

Деятельность более половины жителей ОРДЛО может попасть под действия норм законов о коллаборационистах, считает Геннадий Дубов.

Верховная Рада
Суверенитет Украины сегодня полностью не распространяется на ОРДЛО – юрист / Фото Reuters

Принятие зарегистрированных в Верховной Раде проектов законов о коллаборационистах может привести к серьезным проблемам. В документах сложные формулировки, в результате реализации которых действия более 50% жителей отдельных районов Донбасса могут подпадать под такие определения, заявил в эфире телеканала Украина 24 юрист Геннадий Дубов.

По его словам, применение в нынешних реалиях норм, которые прописаны в законопроекте, вызывает серьезные вопросы. Формулировки в документах прописаны размыто, в результате чего появляется вероятность, согласно которой деятельность многих жителей захваченных сейчас территорий могут расценить как коллаборационизм.

"Если бы я составлял хит-парад неопределенных уголовных статей, эта статья о коллаборационистской деятельности его бы возглавила. Абсолютно "резиновые" формулировки. С такими формулировками из тех, кто сегодня пребывает на территории так называемых ОРДЛО, процентов 50 и больше подпадают под это определение в разных частях. Формы состава преступления не считал, может быть, около 20, очень все размыто и непонятно", - отметил юрист.Читайте такжеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе

По его словам, в процессе реализации законов возникнет множество проблем. К примеру, в них прописано, что публичное отрицание суверенитета Украины над Донецкой и Луганской областью является преступлением. Однако на данный момент нельзя сказать, что Киев, как предполагает суверенитет, в полноценном режиме осуществляет свою власть над данными территориями.

"Можем ли мы сегодня сказать, что на этих территориях Украина может осуществлять соответствующие властные полномочия и полностью реализовывать наше законодательство? Очевидно, что нет. Поэтому говорить о полном распространении суверенитета на эти территории в юридическом плане мы не можем, тогда как территория Луганской и Донецкой областей – это территория Украины", - сказал Дубов.

Также юрист уточнил, что в законопроектах очень много таких спорных моментов, которые сложно трактовать с правовой точки зрения. Среди них уголовная ответственность за реализацию образовательных стандартов государства-агрессора в учреждениях.Читайте такжеПять сценариев победы: как Украина собирается возвращать Донбасс

"Детские сады в Донецке руководствуются российскими программами, то есть все нянечки и воспитательницы детсадов также выходят преступниками, есть ли целесообразность в такой формулировке?" – добавил Дубов, подчеркнув, что такие ситуации могут привести к злоупотреблениям и не помогут урегулировать ряд проблем на правовой основе.

Законопроекты о коллаборационистах

  • В Верховной Раде Украины 24 февраля народные депутаты от фракции Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин зарегистрировали два проекта закона, которые предполагают уголовную ответственность за пособничество агрессору.
  • Как указано в документах, лицам, которые публично поддерживают агрессию РФ в отношении Украины или сотрудничают с оккупационными администрациями в ОРДЛО, грозит санкция в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
  • В данный момент законопроекты находятся на рассмотрении профильного комитета Рады.

Верховная Рада ОРДЛО закон о коллаборантах новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробностиВ офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробности В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по ДонбассуВ Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизмДо 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Зеленский запустил процесс возвращения Крыма в УкраинуЗеленский запустил процесс возвращения Крыма в Украину Кравчук объяснил причину провала планов Зеленского по ДонбассуКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

06:00
Магнитная буря с 1 марта ударит по сердцу и голове: как пережить
05:43
Лукашенко загнан в угол и вынужден сдать Беларусь Путину – журналист Видео
05:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
05:03
Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах Видео
05:02
Какие вещества заставляют людей объедаться - ответ диетолога Видео
Реклама
04:30
Синоптик дал неожиданный прогноз погоды до лета с морозами и "потопом" Видео
04:24
Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Видео
04:08
День кошек 1 марта: что за праздник и как поздравить Видео
03:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
03:06
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство Видео
02:45
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
02:29
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
01:58
Замужняя учительница попалась на сексе с школьником-подростком Видео
01:30
Тихановская объяснила, как Путин решит вопрос с "проблемным" Лукашенко Видео
00:57
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
00:39
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
00:19
С первым днем весны: красивые поздравления с 1 марта в открытках, гиф и на словах Видео
28 февраля, воскресенье
23:57
Инфекционист публично призвал Степанова и Ляшко привиться индийской вакциной Видео
23:27
Глава Меджлиса поведал, в какую "ловушку" попали крымские татары Видео
23:10
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры Видео
Реклама
22:45
Синоптики назвали области Украины, которым грозят паводки
22:09
Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму
22:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:42
У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Видео
21:39
Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом Видео
21:11
У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка
20:58
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
20:49
Появились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге
20:34
Пять здоровых трендов, которые нужно обойти десятой дорогой Видео
20:32
В МОЗ перечислили анализы, которые украинцы могут сдавать бесплатно
20:27
СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении Видео
20:26
Авторы боевика Hood: Outlaws & Legends показали игру за Робин Гуда Видео
20:10
Под Ровно пьяный водитель влетел в пансионат, есть жертвы
19:58
Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом Видео
19:39
Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине
19:35
У Зеленского объяснили ситуацию по переговорам с Байденом Видео
19:32
Губернатор Нью-Йорка попал в сексуальный скандал Видео
18:59
Королевская битва Apex Legends продолжает набирать популярность Видео
18:58
Лукашенко сделал громкое заявление о передаче власти своим сыновьям Видео
18:50
Прибавку получат не все: эксперт раскрыл худший сценарий с повышением пенсий Видео
Реклама
18:34
У Кравчука назвали ход Москвы по "ЛДНР", от которого выиграет Украина Видео
18:21
Кодзима работал над эксклюзивным хоррором для Stadia – его отменили
18:20
"Я тебя люблю": в сторону аннексированного Крыма запустили флаг Украины Видео
18:17
Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска
17:37
"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС Видео
17:26
Стало известно об угрозе импичмента президенту Армении Видео
17:09
Мессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытие
17:08
Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла Видео
16:48
В Днепре толпа молодых людей открыла стрельбу по посетителям кафе Видео
16:30
Премьер Шмыгаль напомнил украинцам о весеннем повышении пенсий Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять