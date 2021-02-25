До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм

В Раде предлагают определить жесткие ограничения для коллаборационистов / Фото Reuters

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающих уголовную ответственность за коллаборационизм. В документах указано, что лицам, которые публично поддерживают агрессию России против Украины или сотрудничают с оккупационными администрациями "ЛДНР", грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. О содержании законопроектов рассказали соавторы документа – народные депутаты от фракции Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин в Facebook.

Законопроект №5143 предполагает ряд определенных ограничений на деятельность лиц, которых государство будет считать коллаборационистами. Документ №5144 предусматривает уголовную ответственность за такие действия.

Что подразумевается под "коллаборационизмом"

Публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и ее марионеточных образований

Публичная поддержка российской агрессии в отношении Украины и сотрудничество с организациями, действующими под патронатом Москвы на Донбассе (боевиками "ЛДНР")

Непризнание суверенитета Украины над АР Крым и Донбассом

Добровольная работа в российских оккупационных администрациях, включая работу в их "судебных" и "правоохранительных" структурах "власти"

Пропаганда вооруженной агрессии России, одобрение таких действий в учебных заведениях

Сотрудничество с российскими вооруженными формированиями и их поддержка

Организация и участие в публичных мероприятиях, направленных на поддержку или оправдание российской агрессии и оккупационных администраций

Какая грозит ответственность

Запрет занимать государственные должности на срок от 10 до 15 лет

Арест

Конфискация имущества

Исправительные работы

Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

Пожизненное заключение в том случае, если действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям

Также лицам, которых государство будет считать пособниками агрессора, запретят участвовать в выборах, получать доступ к государственной тайне и принимать участие в деятельности политических партий и общественных организаций.

Расследовать уголовные дела предлагают Службе безопасности Украины.

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