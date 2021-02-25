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До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм

25 февраля 2021, 16:25
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В Украине будут серьезно наказывать за российскую пропаганду.

Верховная Рада
В Раде предлагают определить жесткие ограничения для коллаборационистов / Фото Reuters

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающих уголовную ответственность за коллаборационизм. В документах указано, что лицам, которые публично поддерживают агрессию России против Украины или сотрудничают с оккупационными администрациями "ЛДНР", грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. О содержании законопроектов рассказали соавторы документа – народные депутаты от фракции Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин в Facebook.

Законопроект №5143 предполагает ряд определенных ограничений на деятельность лиц, которых государство будет считать коллаборационистами. Документ №5144 предусматривает уголовную ответственность за такие действия.

Что подразумевается под "коллаборационизмом"

  • Публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и ее марионеточных образований
  • Публичная поддержка российской агрессии в отношении Украины и сотрудничество с организациями, действующими под патронатом Москвы на Донбассе (боевиками "ЛДНР")
  • Непризнание суверенитета Украины над АР Крым и Донбассом
  • Добровольная работа в российских оккупационных администрациях, включая работу в их "судебных" и "правоохранительных" структурах "власти"
  • Пропаганда вооруженной агрессии России, одобрение таких действий в учебных заведениях
  • Сотрудничество с российскими вооруженными формированиями и их поддержка
  • Организация и участие в публичных мероприятиях, направленных на поддержку или оправдание российской агрессии и оккупационных администраций

Какая грозит ответственность

  • Запрет занимать государственные должности на срок от 10 до 15 лет
  • Арест
  • Конфискация имущества
  • Исправительные работы
  • Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
  • Пожизненное заключение в том случае, если действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям

Также лицам, которых государство будет считать пособниками агрессора, запретят участвовать в выборах, получать доступ к государственной тайне и принимать участие в деятельности политических партий и общественных организаций.

Расследовать уголовные дела предлагают Службе безопасности Украины.

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