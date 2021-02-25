До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм

В Украине будут серьезно наказывать за российскую пропаганду.
В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающих уголовную ответственность за коллаборационизм. В документах указано, что лицам, которые публично поддерживают агрессию России против Украины или сотрудничают с оккупационными администрациями "ЛДНР", грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. О содержании законопроектов рассказали соавторы документа – народные депутаты от фракции Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин в Facebook.
Законопроект №5143 предполагает ряд определенных ограничений на деятельность лиц, которых государство будет считать коллаборационистами. Документ №5144 предусматривает уголовную ответственность за такие действия.
Что подразумевается под "коллаборационизмом"
- Публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и ее марионеточных образований
- Публичная поддержка российской агрессии в отношении Украины и сотрудничество с организациями, действующими под патронатом Москвы на Донбассе (боевиками "ЛДНР")
- Непризнание суверенитета Украины над АР Крым и Донбассом
- Добровольная работа в российских оккупационных администрациях, включая работу в их "судебных" и "правоохранительных" структурах "власти"
- Пропаганда вооруженной агрессии России, одобрение таких действий в учебных заведениях
- Сотрудничество с российскими вооруженными формированиями и их поддержка
- Организация и участие в публичных мероприятиях, направленных на поддержку или оправдание российской агрессии и оккупационных администраций
Какая грозит ответственность
- Запрет занимать государственные должности на срок от 10 до 15 лет
- Арест
- Конфискация имущества
- Исправительные работы
- Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
- Пожизненное заключение в том случае, если действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям
Также лицам, которых государство будет считать пособниками агрессора, запретят участвовать в выборах, получать доступ к государственной тайне и принимать участие в деятельности политических партий и общественных организаций.
Расследовать уголовные дела предлагают Службе безопасности Украины.
Верховная Рада – новости
- Парламентарии 17 февраля в первом чтении приняли законопроект о налогообложении деятельности крупнейших технологических гигантов на территории Украины. За "Налог на Google" проголосовали 286 депутатов.
- Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада приняла закон о государственной службе с предложениями, которые внес президент Зеленский. Законопроект №4531 поддержали 267 парламентариев. Принятие документа предполагает возвращение проведения конкурсов для соискателей должностей на государственной службе и регулирует полномочия исполняющего обязанности министра.