Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров / УНИАН

Верховная Рада Украины во вторник, 23 февраля, приняла закон о госслужбе с предложениями президента Владимира Зеленского.

Решение было принято в ходе внеочередного заседания Рады. Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Решение Рады прокомментировал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"Приветствуем это решение, ведь оно усовершенствует конкурсные процедуры и будет гарантировать равные условия доступа к государственной службе. Кроме того, это даст возможность разблокировать работу Министерства энергетики и выплатить зарплаты работникам государственного сектора энергетической отрасли", - высказался Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Возвращение полномочий и.о. министрам – о чем сообщалось ранее: