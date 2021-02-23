Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров

Законопроект с предложениями Зеленского поддержали 267 народных депутатов.
Верховная Рада Украины во вторник, 23 февраля, приняла закон о госслужбе с предложениями президента Владимира Зеленского.
Решение было принято в ходе внеочередного заседания Рады. Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.
Решение Рады прокомментировал глава Кабмина Денис Шмыгаль.
"Приветствуем это решение, ведь оно усовершенствует конкурсные процедуры и будет гарантировать равные условия доступа к государственной службе. Кроме того, это даст возможность разблокировать работу Министерства энергетики и выплатить зарплаты работникам государственного сектора энергетической отрасли", - высказался Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Возвращение полномочий и.о. министрам – о чем сообщалось ранее:
- Верховная Рада во вторник, 16 февраля, приняла решение, которым аннулировала урезание полномочий чиновников, исполняющих обязанности министров.
- Документ №4531 предусматривал, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.
- Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.