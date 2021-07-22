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Эксперт: отставка главы НБУ Шевченко нанесет непоправимый урон макрофинансовой стабильности Украины

22 июля 2021, 17:24

По словам Сазонова, если это все-таки произойдет, последствия для экономики Украины будут катастрофическими.

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко / РБК Украина

Серия публикаций о возможной отставке главы Нацбанка Кирилла Шевченко преследует единственную цель: выбить из игры ключевую фигуру как в наведении порядка в финансовом секторе, так и в переговорах с иностранными партнерами. Если это произойдет, последствия для экономики Украины будут катастрофическими, считает политолог Кирилл Сазонов.

"Когда в свое время Гонтарева начала чистку банков от прачечных, тогда олигархи и фигурки поменьше буквально взвыли. Сейчас, когда НБУ благополучно вывел экономику за ручку из коронакризиса и вплотную приблизился к чистке кредитных союзов и страховых компаний, которых на порядок больше, чем было банков при Гонтаревой, кто-то снова поднял информационную волну, сознательно направляя ее против Кирилла Шевченко", - пишет эксперт.

По его мнению, эта волна имеет сугубо политические мотивы и ее распространением занимается Демсокира. Инициаторы информационной атаки на главу НБУ, как объяснил Сазонов, ссылаются на публикацию в Financial Times, где сказано, что о возможной отставке Шевченко журналисту FT сказали два неназванных источника из окружения Президента.

"Улавливаете мощь зрады? Два анонима, польщенных вниманием уважаемого издания, сказали, что отставка возможна. Ровно то же самое они могли сказать и о любом другом государственном менеджере", - пишет политолог.

Между тем, убежден эксперт, объективных оснований, кроме политических, для отставки Шевченко попросту не существует.

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"И те, кто стоит за Демсокирой, как раз и руководствуются этими сугубо политическими мотивами – разрушить финансовую стабильность, чтобы на этом фоне дискредитировать действующую власть", - считает он.

Эксперт указывает также на то, что в самом FT предостерегают от неуместных кадровых изменений в НБУ, так как очередная перестановка еще больше осложнит переговоры с МВФ о транше.

"Шевченко достался самый сложный период коронакризиса. И то, что за все это время гривна оставалась в пределах 27 за доллар – спасибо Шевченко и выбранной им стратегии. Поэтому - отстаньте от Шевченко, если не хотите доллар по 37 и прекращения переговоров с МВФ", - призывает Сазонов.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что руководство Нацбанка усиливает сотрудничество с Министерством финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями и возврату активов владельцев ликвидируемых банков

Национальный банк Кирилл Шевченко Кирилл Сазонов
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