Электоральные настроения украинцев опять изменились: свежий рейтинг партий

Электоральные настроения украинцев изменились / УНИАН

Спустя год после выборов в Верховную Раду электоральные настроения украинцев немного изменились. Если бы досрочные парламентские выборы прошли в середине августа 2020 года, победу получили бы четыре политические силы. Президентская партия "Слуга народа" несмотря на падение своих рейтингов остается единоличным лидером электоральных симпатий.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,5% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы подарить свои голоса 21,7% респондентов, партии "Европейская Солидарность" - 15,5%, партии "Батькивщина" - 11,5%.

Поддержка партии "Сила и Честь" - 4,6%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте такжеПочему растет рейтинг Бойко, и смогут ли экс-регионалы взять реваншНапомним, в Украине половина граждан утверждает ‒ в 2021 году необходимо провести досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщают представители Киевского международного института социологии со ссылкой на недавно проведенное исследование.

"Респондентов попросили ответить на вопрос, нужно ли в следующем году провести досрочные внеочередные выборы Верховной Рады Украины. 50% опрошенных считают, что такие выборы нужны; 39% - что не нужны", ‒ сообщается в результатах исследования.