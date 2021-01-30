УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Ермак объяснил, почему Зеленского нельзя окунуть в "теплую ванну"

30 января 2021, 13:50

Украинский лидер "знает все и обо всем", заявил глава ОП.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что не создает для главы государства "теплую ванну" – не ограждает его от неудобной и негативной информации.

Украинского лидера невозможно оградить от информации, поскольку у него пытливый ум, и он самостоятельно принимает решения, рассказал Ермак в интервью журналу НВ.

Собеседник добавил, что Зеленский "знает все и обо всем".

"…Моя же задача заключается в том, чтобы не просто доносить и давать президенту объективную информацию. Мой подход – это всегда давать выводы, давать конструктивные предложения…", – объяснил руководитель ОП.

Владимир Зеленский Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Ермак объяснил, почему Зеленского нельзя окунуть в "теплую ванну"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на ДонбассеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Зеленский признался, будет ли идти на второй срокЗеленский признался, будет ли идти на второй срок Россия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий МосквыРоссия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы Зеленский одобрил новые санкции против РоссииЗеленский одобрил новые санкции против России
Следующий материал

Последние новости

14:25
Бесплатные COVID-паспорта в Украине: Ляшко объяснил ситуацию с поездками за границу
14:12
Украина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество доз Видео
13:58
Владельцем царского дворца в Геленджике "назначили" друга Путина, построившего Крымский мост Видео
13:50
Ермак объяснил, почему Зеленского нельзя окунуть в "теплую ванну"
13:50
В Украине изменили газовые тарифы: кто заплатит меньше за доставку Видео
Реклама
13:30
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
13:26
Степанов признал, что статистика по COVID-19 в Украине не отражает реальной ситуации Видео
13:12
Эксперт раскрыл очень плохой сценарий по Донбассу
13:11
Штурмовики Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту Видео
12:33
Генерал-разведчик назвал цель российского форума в Донецке
12:17
Зеленский заявил, что зол на Трампа Видео
12:13
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
11:55
Украина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России Видео
11:46
Экс-депутат Госдумы объяснил, когда власть Путина очень быстро развалится Видео
11:26
Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит Видео
11:00
Троянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами
11:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
10:59
"Обошла индейку": назван главный плюс курятины Видео
10:20
Украину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихии Видео
10:18
Секс из подполья: нужно ли школьникам знать об однополой любви мнение
Реклама
10:01
Зеленский объяснил, почему политиков испугал закон о референдуме Видео
09:42
Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека
09:11
Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Видео
09:02
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
08:53
Как санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по Украине мнение
08:46
"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха Видео
08:16
За сутки в Украине выявили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
07:56
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
07:43
IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками
07:26
Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Видео
07:14
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
06:56
Плохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на Донбассе мнение
06:30
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Видео
06:02
Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото
05:27
Мраморные статуи и аквадискотека: всплыли новые детали о дворце Путина Видео
05:05
"Время больших ставок": астролог сказал, кому в феврале светят выигрыши Видео
04:30
Эксперт назвал проблему Украины и раскрыл новый сценарий России по Донбассу Видео
04:06
Протесты в РФ из-за Навального ждет крах: эксперт назвал причину Видео
03:30
Украина добилась успехов в ПАСЕ: в Раде объяснили ситуацию с Россией Видео
02:40
Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине Видео
Реклама
01:59
Ученые назвали полезный девайс, который распространяет COVID-19 Видео
00:58
Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену Видео
00:55
"Хороша чертовка": Мишель Андраде засветила грудь в провокационной позе
00:19
Субсидии в 2021 ужали: кто и как может оформить выплаты Фото Видео
00:15
Глава Минздрава рассказал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от COVID-19 Видео
29 января, пятница
23:50
С могилы Жанны Фриске россиянки собирают снег и проводят привороты
23:08
Степанов назвал главный результат войны с COVID-19 в Украине
23:07
Эпидемиолог признался, когда Украина "победит" коронавирус
23:06
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
22:33
Комаровский назвал опасным популярный народный метод лечения простуды Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять