Ермак объяснил, почему Зеленского нельзя окунуть в "теплую ванну"

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что не создает для главы государства "теплую ванну" – не ограждает его от неудобной и негативной информации.

Украинского лидера невозможно оградить от информации, поскольку у него пытливый ум, и он самостоятельно принимает решения, рассказал Ермак в интервью журналу НВ.

Собеседник добавил, что Зеленский "знает все и обо всем".

"…Моя же задача заключается в том, чтобы не просто доносить и давать президенту объективную информацию. Мой подход – это всегда давать выводы, давать конструктивные предложения…", – объяснил руководитель ОП.