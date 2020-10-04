УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Ермак рассказал об истинной роли ТКГ по Донбассу

4 октября 2020, 07:24

Члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, отметил глава Офиса президента.

Андрей Ермак
Андрей Ермак рассказал о роли ТКГ по Донбассу / офис президента Украины

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой. Принимаемые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом Ермак рассказал в эфире Украина 24.

По его словам, члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, которые получают делегации, выезжающие на официальные переговоры, представляя Украину.

"Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, чтобы эти решения уже юридически и политически принимать", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента особо отметил, что ключевыми людьми, которые сегодня формируют позицию украинской делегации, является Леонид Кравчук и его заместитель Алексей Резников.

Ермак также заявил, что не стоит переоценивать высказывания и какие-то промежуточные идеи, которые возникают в рамках консультаций в ТКГ.

Заявления Ермака – о чем сообщалось ранее:

  • Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал участие экс-премьера Витольда Фокина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что слова и заявления Фокина носили публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе руководствуется специальным алгоритмом, финальным аккордом которого станет проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно плану Киева, украинская сторона должна получить контроль над украинско-российским участком границы, после чего произойдет реализация избирательного процесса.

Андрей Ермак офис президента новости Украины ТКГ
Сейчас вы просматриваете новость «Ермак рассказал об истинной роли ТКГ по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:31
Чем завершится война между Арменией и Азербайджаном
08:00
В ноябре в Украине ежедневное число больных коронавирусом превысит 10 тысяч - врач Видео
07:24
Ермак рассказал об истинной роли ТКГ по Донбассу Видео
07:15
"Пельмешку закрывают": Морозюк показала развратное фото
06:59
Война в Карабахе: первые итоги войны и прогнозы мнение
06:43
У Алиева объяснили, что Армения должна сделать для мира в Нагорном Карабахе Видео
06:37
Ученые выяснили, как быстро исчезают антитела к коронавирусу
06:06
Гороскоп для всех на 5 октября: старт романа и обострение дара Видео
05:54
90-е идут по пятам: эффектные ботинки и сапоги опять на вершине моды - фото Фото
05:39
Астролог рассказал о будущем Марины Порошенко в политике
05:05
Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха" Видео
04:30
Война за Карабах: экс-глава МИД Украины объяснил, кто станет настоящим победителем Видео
04:06
Эпидемия обойдется дороже, чем локдаун - врач Видео
03:40
Врач назвал реальные сроки появления вакцины от Covid-19 Видео
03:24
Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото Фото
03:10
Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло Видео
02:50
У Зеленского рассказали о плане по Донбассу и назвали главное условие Видео
02:43
Дочь Брюса Уиллиса показала грудь
02:32
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2 Видео
02:01
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
01:30
Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей Видео
01:03
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
00:45
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
03 октября, суббота
23:57
Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19 Видео
23:43
Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия Видео
23:20
Вмешательство в войну за Карабах: эксперт объяснил, что остановило Анкару Видео
22:48
Скандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
22:38
Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку Видео
22:37
Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик Видео
22:23
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
21:52
Война за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева Видео
21:51
Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах Видео
21:48
Больного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры Видео
21:45
Маскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октября Видео
21:02
В армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе Видео
20:45
"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото
20:30
Премьеру Форсаж 9 перенесли из-за коронавируса в США
19:54
"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19 Видео
19:49
Премьеру Джейсма Бонда отложили второй раз
19:40
"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты Фото Видео
19:40
Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
19:26
Война за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку Видео
19:15
Президент Warner Bros высказался о Джоан Роулинг
19:02
Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией Видео
18:58
Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение Видео
18:23
"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину Видео
18:03
Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений
18:01
Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
17:55
ОМОН пошел в атаку на митингующих: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять