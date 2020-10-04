Ермак рассказал об истинной роли ТКГ по Донбассу

Члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, отметил глава Офиса президента.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой. Принимаемые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом Ермак рассказал в эфире Украина 24.
По его словам, члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, которые получают делегации, выезжающие на официальные переговоры, представляя Украину.
"Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, чтобы эти решения уже юридически и политически принимать", - сказал Ермак.
Глава Офиса президента особо отметил, что ключевыми людьми, которые сегодня формируют позицию украинской делегации, является Леонид Кравчук и его заместитель Алексей Резников.
Ермак также заявил, что не стоит переоценивать высказывания и какие-то промежуточные идеи, которые возникают в рамках консультаций в ТКГ.
Заявления Ермака – о чем сообщалось ранее:
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал участие экс-премьера Витольда Фокина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что слова и заявления Фокина носили публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе руководствуется специальным алгоритмом, финальным аккордом которого станет проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно плану Киева, украинская сторона должна получить контроль над украинско-российским участком границы, после чего произойдет реализация избирательного процесса.