Ермак рассказал об истинной роли ТКГ по Донбассу

Андрей Ермак рассказал о роли ТКГ по Донбассу / офис президента Украины

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой. Принимаемые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом Ермак рассказал в эфире Украина 24.

По его словам, члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, которые получают делегации, выезжающие на официальные переговоры, представляя Украину.

"Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, чтобы эти решения уже юридически и политически принимать", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента особо отметил, что ключевыми людьми, которые сегодня формируют позицию украинской делегации, является Леонид Кравчук и его заместитель Алексей Резников.

Ермак также заявил, что не стоит переоценивать высказывания и какие-то промежуточные идеи, которые возникают в рамках консультаций в ТКГ.

Заявления Ермака – о чем сообщалось ранее: