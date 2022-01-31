Есть вопросы – не стягивайте войска: Украина в ООН объявила условие встречи Зеленского и Путина

Зеленский готов к переговорам с Путиным - Кислица / Фото president.gov.ua

Украина считает, что спорные вопросы следует решать путем переговоров, а не стягиванием военных подразделений к границам и устрашений. Поэтому президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности к проведению встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Если у россиян есть какие-либо вопросы к украинцам, следует их обсудить. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

В ходе открытого заседания Совета безопасности ООН он сказал о том, что Зеленский готов к переговорам с Путиным. И если у Москвы есть какие-либо вопросы к Киеву, проблемные моменты лучше обсудить за столом переговоров, чем при помощи военного давления.

Читайте также"Большая ошибка Путина": Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с президентом РФ"Мой президент неоднократно отмечал, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", - подчеркнул Сергей Кислица.

Встреча Зеленского и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее сделал заявление о том, что у президента России Владимира Путина не запланировано двухсторонних встреч на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Исключение составляет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Однако Песков не исключил возможности проведения переговоров в Пекине главы РФ Путина с президентом Украины Зеленским.

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Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров сказал, что Зеленский не поедет в Китай на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Поэтому переговоров Украины и России на высшем политическом уровне в китайской столице не будет.

Впрочем, в Офисе президента Украины положительно отреагировали на заявление Кремля, которое указывает на готовность российской стороны вести переговоры с Киевом на уровне глав государств.

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