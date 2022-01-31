Встречи Зеленского и Путина в Пекине не будет: на Банковой объяснили ситуацию с переговорами

Зеленский не поедет на открытие Олимпиады в Пекине - Офис президента / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует поездку в Китай на церемонию открытия зимней Олимпиады, поэтому встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Пекине не будет. Однако Киев приветствует заявление Кремля и воспринимает такую риторику как готовность Москвы к прямым переговорам глав украинского и российского государств. Об этом заявил пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что на данный момент в планах Зеленского нет визита в КНР на открытие Олимпиады в Пекине. Президент намерен провести встречи с премьер-министром Польши Моравецким, главой правительства Великобритании Джонсоном, премьером Рютте и главой Турецкой республики Реджепом Эрдоганом.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - сказал Никифоров и добавил, что такие переговоры должны укрепить поддержку Украины на международной политической арене.

Впрочем, на Банковой положительно оценили заявление Кремля о возможности встречи Зеленского и Путина.

"В то же время, мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - подчеркнул Сергей Никифоров.

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Читайте также"В Сочи на лыжах покататься?": Зеленский резко ответил на предложение Путина о встречеНапомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Путина не запланировано переговоров с лидерами других государств на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Исключение – встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Однако в Москве допустили возможность встречи Путина с президентом Украины Зеленским на спортивном мероприятии.

Встреча Зеленского и Путина

Ранее прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным предложила провести Турция. В Анкаре неоднократно говорили о том, что турецкое государство заинтересовано в мирном разрешении российско-украинского конфликта. Президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган заявлял о надежде на организации встречи.

Однако в Кремле в ответ говорили, что Москва согласится на переговоры Путина с Зеленским только в том случае, если Анкара уговорит Киев пойти на реализацию Минских соглашений по Донбассу.

На Банковой положительно отреагировали на инициативу по переговорам Зеленского и Путина в Турции. Однако в Киеве полагают, что Россия находится в глухой переговорной позиции, и такая ситуация мешает достичь прогресса в диалоге с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для западных СМИ подверг резкой критике заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Зеленский может приехать на переговоры в Россию, однако Москва не собирается обсуждать Донбасс. Украинский гарант резко подчеркнул, что он не будет вести переговоры с россиянами на таких условиях.

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