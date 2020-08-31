Фокина могут исключить из ТКГ по Донбассу: эксперт оценил заявление политика по "ЛДНР"

Позиция Фокина противоречит заявлениям официального Киева - эксперт / gordon.ua

Заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Витольда Фокина могут исключить из переговорного процесса, чтобы снизить градус напряжения в обществе после его заявлений.

Об этом заявил политический эксперт Богдан Бондаренко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, возможное отстранение Кравчука или Фокина от руководства украинской делегацией в ТКГ существенно не повлияет на переговорный процесс. Проблема состоит в том, что Фокин озвучивает вещи, которые противоречат информационной повестке и политической позиции страны за последние годы.

"Думаю, даже смена Кравчука не будет кардинально на что-то влиять. Но надо понимать, что эти вещи оцениваются гражданами именно так, как они оцениваются. Заявления Фокина противоречат позиции Украины в течение 5 лет, противоречат нашему толкованию "Минска", которое мы официально осуществляем", - утверждает Бондаренко.Читайте такжеКравчук и Фокин собрались на Донбасс для прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР"

Как полагает эксперт, в офисе президента Зеленского достаточно оперативно отреагировали на ситуацию. Отсутствие Фокина в ТКГ не повлияет на переговоры, однако его присутствие в процессе может спровоцировать негодование.

"Что с этим делать? Означает ли это, что его надо убрать или не убрать? Зависит от чего - для процесса "Минска" это не повлияет - ни отсутствие, ни присутствие. А с точки зрения внутриполитической кухни, которая связана с внутривидовой борьбой в украинском парламенте, безусловно, проще убрать, чтобы убрать протест", - подчеркнул Богдан Бондаренко.

Напомним, Витольд Фокин в интервью прессе заявил, что его позиция состоит в том, чтобы Украина обеспечила всеобщую амнистию всем участникам российско-украинского конфликта на Донбассе и предоставила особый статус всей территории региона.Читайте такжеРоссия может передать Украине границу на Донбассе: у Кравчука назвали главное условие

Заявление подвергли критике многие украинские политики, после чего в Офисе Зеленского заявили, что Витольд Фокин еще не до конца разобрался в процессах и озвучил свою точку зрения, не отражающую позицию официального Киева.