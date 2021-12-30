"Голосов будет более чем достаточно": Данилов допустил запуск санкций против Порошенко

Петр Порошенко / УНИАН

Для того, чтобы на СНБО приняли санкции против пятого президента Петра Порошенко, нужно направление специальных документов и решение 2/3 присутствующих на заседании. Если документы будут, вопросов к ситуации не возникнет.

"Мы работаем только с документами. Какие документы будут направлены - мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Для того чтобы решение было принято нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", - сказал Данилов в ходе своего брифинга.

Новость дополняется